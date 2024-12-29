الرياضة - 06:46 - هبوط أم ارتفاع؟.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - سعر الدولار .. انخفض سعر الدولار في مصر اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، فبعدما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، سجل في مساء التعاملات نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.91 جنيه 50.81 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.95 جنيه 50.86 جنيه

سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.