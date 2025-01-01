الرياضة - 04:51 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:51 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري نحو50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.