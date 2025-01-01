الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - 5 ملايين دولار مش أمريكاني.. حسن أبو الروس يكشف عن الفائز بمسابقته بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - النيابة العامة تكشف عن سبب وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي بحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - تحالف الاتحادات والنقابات في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الشاب محمود أبو زينة صاحب واقعة «القطة الشهيرة» - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز علي بتروجيت برباعية في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

برشلونة مهدد بكارثة في أول أيام 2025 بسبب داني أولمو - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تصعد بالحرب مع بداية العام الجديد - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

مواطنون يناشدون بتدخل عاجل لانقاذهم بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:51 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:51 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري نحو50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

الدولار
الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

الدولار
الدولار واجتماع البنك المركزي المصري

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في المصرف المتحد

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

الدولار
الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 1-1-2025

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.. «آخر تحديث»

وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 07:46 - اليوم.. «مدبولي» يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق