هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقعات أسعار الذهب في 2025.

المؤثرات العالمية على أسعار الذهب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن كل المؤثرات العالمية في الاقتصاد وليست المحلية سيكون لها الكلمة العليا في أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب

وأكد رئيس المشغولات الذهبية أن الذهب ملاذ اَمن ومخزن للقيمة على مدار السنوات متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا “بيع”، 4251 جنيهًا “شراء”.



1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 رئيس شعبة المشغولات الذهبية يكشف حقيقة زيادة المصنعية لـ 20%

سعر جرام الذهب عيار 21



بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا “بيع”، 3720 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18



أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3205 جنيهات “بيع”، 3188 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا “بيع”، 29760 جنيهًا “شراء”.

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