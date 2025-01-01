محمد صلاح يسعى لإزاحة أسطورة الدوري الإنجليزي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:50 مساءً - ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، العديد من التحديات المهمة في عام 2025، أهمها المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، وأيضا ستكون عينه على حصد المزيد من الجوائز الفردية، وسيكون أبرزها بالتأكيد الكرة الذهبية.

محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

وفي الأشهر المقبلة، قد يفوز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بالإضافة إلى الحذاء الذهبي الرابع؛ إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله كل من آلان شيرر وتييري هنري.

وقد يصعد إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرر وهاري كين وواين روني، وكل هذا من جناح لم ينضم إلى ليفربول إلا عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره.

محمد صلاح مرشح لإزاحة أسطورة الدوري الإنجليزي

وقال نجم ليفربول السابق، داني ميرفي، في مقالة له بصحيفة "ديلي ميل"، إن النجم المصري يمكنه في 2025 أن يزيح الأسطورة تييري هنري من على عرش أفضل لاعبي البريميرليج إذا استطاع أن يحقق ما يتوقع منه.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الفرعون المصري مشكلات بالجملة تتعلق بتجديد عقده مع ليفربول الذي يحيطه الغموض ما إذا كان سيبقى أو سيرحل.

وأوضح ميرفي: "صلاح يتصدر أيضًا قائمة صانعي الأهداف في الدوري هذا الموسم، وإذا وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول، فإنه سيستمر لعقد في إنجلترا، الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام والإحصائيات التي تجعل صلاح مميزًا، بل إنه استثنائي يحقق كل ذلك من مركز الجناح، وليس كمهاجم صريح يتمحور هجوم الفريق حوله، على عكس هنري الذي كان مهاجمًا صريحًا يميل إلى الجناح الأيسر، أما صلاح، فهو العكس يبدأ من الجهة اليمنى ويتوغل إلى الداخل عند توفر الفرصة".

ميرفي يتحدث عن محمد صلاح

ويرى ميرفي أن صلاح يسجل هذا العدد الكبير من الأهداف بفضل لعبه المميز في التمركز؛ إذ يتحرك لاستلام الكرة بالقرب من المرمى، وحين يصل هناك، يتخذ قرارات سريعة قبل أن يتمكن المدافعون من الرد. رغم أنه يفضل استخدام قدمه اليسرى، إلا أنه يمكنه استخدام اليمنى بمهارة أيضًا.

كما يصف لمسة صلاح الأولى لتحضير التسديدة بأنها استثنائية وأنها موهبة خالصة، علاوة على رغبته الاستثنائية في النجاح، فكلما سجل أكثر زادت رغبته في التسجيل.

ويشير نجم الريدز إلى عدم وجود لاعبين من الطراز الأول يمكنهم دعم صلاح الذي كان له الدور الأبرز في وصول ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، وتحقيق الوصافة في الدوري برصيد كان ليضمن لهم اللقب في أي عام آخر.

ويواصل: "هنري نفسه يعترف بأنه كان لديه لاعبون عالميون مثل باتريك فييرا ودينيس بيركامب في آرسنال لدعمه، وكذلك كان واين روني ورونالدو يدعمان بعضهما بجانب بول سكولز في مانشستر يونايتد، وصلاح لديه زملاء موهوبون، لكن ليسوا على نفس المستوى، ويمكن أن نتخيل ما كان يمكنه تحقيقه لو لعب بجانب سكولز وبيركامب".

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