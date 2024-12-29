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الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - تستعد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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