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مشاهير العرب - فرقة «نويرة» تقدم باقة من روائع أم كلثوم في أمسية بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فرقة «نويرة» تقدم باقة من روائع أم كلثوم في أمسية بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فرقة «نويرة» تقدم باقة من روائع أم كلثوم في أمسية بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فرقة «نويرة» تقدم باقة من روائع أم كلثوم في أمسية بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالا بالعام الجديد، أمسية فنية، تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ضمن سلسلة "كلثوميات"، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية في بيان اليوم الأحد أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء منها "فات الميعاد والحب كده" أداء رحاب مطاوع وبسملة كمال.

وأشارت الأوبرا إلى أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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