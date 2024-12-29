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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - سقط توتنهام في فخ التعادل مع وولفرهامبتون بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

تعادل توتنهام وولفرهامبتون 

دخل وولفرهامبتون مهاجما منذ أول دقيقة في محاولة لإرباك حسابات أصحاب الأرض، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عن طريق هوانج هي تشان.

ولم يمر على هدف التقدم طويلا، فبعدها بخمس دقائق أدرك توتنهام التعادل عن طريق رودريغو بيتانكور.

ورفض توتنهام إنهاء الشوط الأول متعادلا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق بيرنان جونسون.

تبادل الفريقان الهجمات في شوط المباراة الثاني، وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص، حيث بحث توتنهام عن مضاعفة النتيجة، بينما حاول وولفرهامبتون إدراك التعادل.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز توتنهام، جاء التعادل القاتل من وولفرهامبتون في الدقيقة 87 عبر يورجن ستراند لارسن، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 42 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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