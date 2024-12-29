مشاهير العرب - رياض الخولي وحسن أبو الروس ينضمان لمسلسل «قهوة المحطة» لرمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - أعلنت شركة سينرجي للإنتاج انضمام النجمين رياض الخولي وحسن أبو الروس إلى فريق عمل مسلسل "قهوة المحطة" الذي سيعرض ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل.

ويعد هذا المسلسل أحدث تعاون درامي للمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري، ويتصدر بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن، من بينهم أحمد خالد صالح، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، وانتصار.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، تتناول أحداثه قصة اجتماعية مشوّقة تمتزج بالغموض، حيث تتطور الأحداث عبر جريمة تكشف عن تشابكات درامية مثيرة بين الشخصيات. ويهدف العمل إلى تقديم مزيج فريد من الترفيه والإثارة، مستنداً إلى أسلوب عبد الرحيم كمال المميز في كتابة الأعمال الدرامية.

من المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي الشركة المنتجة من استكمال التعاقد مع باقي نجوم العمل، وأكدت مصادر مقربة من فريق الإنتاج أن مواقع التصوير تم تحديدها لتشمل أكثر من 20 موقعاً مختلفاً بين القاهرة ومحافظات الصعيد، مما يعكس الحرص على تقديم تجربة بصرية مميزة للمشاهد.

يعمل المؤلف عبد الرحيم كمال حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على كافة حلقات المسلسل، استعدادا لتسليمها إلى الشركة المنتجة قبل انطلاق التصوير. يأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة نجاحات الكاتب الذي اشتهر بأعماله التي تجمع بين العمق الفكري والتشويق الدرامي.

كما أكد فريق الإنتاج أن اختيار مواقع التصوير جاء بعد دراسة دقيقة لتوفير بيئة ملائمة تجسد أجواء القصة، والتي تتطلب تنوعاً في الخلفيات والديكورات.