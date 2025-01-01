رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لافتا إلى أن أقل مرتب في هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهرياً.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من «التهريب» وحجم الأجهزة التي تدخل مصر.

وتابع: المصريون بالخارج لن يدفعوا ضرائب أثناء زيارتهم لمصر، ولكننا نتحدث عن من يدخلون أكثر من هاتف من الخارج.