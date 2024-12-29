الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - أماكن سقوط الأمطار.. تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية إصدار تحذيراتها بسبب حالة الطقس المضطرب واستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تضرب البلاد موجة صقيع خلال الأيام الحالية.

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أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر صور الأقمار الصناعية، مشيرة إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال البلاد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

كما نشرت الأرصاد الجوية خريطة بأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024، وهي التالي:

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار خفيفة، على مناطق من (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، تكون ضعيفة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

ونصحت «الأرصاد» المواطنين، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.