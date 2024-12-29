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الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - أماكن سقوط الأمطار.. تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية إصدار تحذيراتها بسبب حالة الطقس المضطرب واستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تضرب البلاد موجة صقيع خلال الأيام الحالية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر صور الأقمار الصناعية، مشيرة إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال البلاد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

صور الأقمار الصناعية

خريطة أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

كما نشرت الأرصاد الجوية خريطة بأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024، وهي التالي:

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار خفيفة، على مناطق من (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، تكون ضعيفة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 30 ديسمبر 2024

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

ونصحت «الأرصاد» المواطنين، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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