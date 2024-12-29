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حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش بثلاثية في أول فوز له بالدوري - أخبار كلمتك

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حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش بثلاثية في أول فوز له بالدوري - أخبار كلمتك

حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش بثلاثية في أول فوز له بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - فاز فريق حرس الحدود على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم حرس الحدود عن طريق لاعبه حازم محمد في الدقيقة 23، وتمكن كاريديولا الهدف الثاني في الدقيقة 57، بينما استطاع عبد الرحمن جودة  إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 82. 

تشكيل طلائع الجيش أمام حرس الحدود 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو - فريد شوقي - إسلام محارب.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - أحمد سمير.

جلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، رجب عمران، عماد فتحي، علي حمدي، أحمد الشيخ، عمرو طارق، يسري وحيد، وباسم مرسي.

 

تشكيل حرس الحدود أمام طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد مجلي، محمود ممدوح، عبدالحكيم، حازم العسكري.

خط الوسط: فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، عبدالرحمن جودة.

خط الهجوم: كواسي إيسو، تريسور.

أما على مقاعد البدلاء، فيوجد كل من: محمود الزنفلي، إسلام أبو سليمة، محمد فاروق، محمد مصطفى، إيهاب سمير، إيميكا، عمر سافيولا، أبو جودة، وأوكا.

 

ترتيب حرس الحدود وطلائع الجيش


وبتلك النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثلاث، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.

 

بينما يتقدم فريق حرس الحدود إلى المركز الـ 14  في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها وفاز في لقاء وحيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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