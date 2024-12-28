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الرياضة - 12:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب على استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل محلات الصاغة عند 3735 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وتوفر بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم متابعة الأسعار من خلال هذا الرابط.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4251.5 جنيه
عيار 22 3912.75 جنيها 3897.25 جنيه
عيار 21 3735 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3188.5 جنيه
عيار 14 2490 جنيه 2480 جنيه
عيار 12 2134.25 جنيه 2125.75 جنيه
عيار 9 1600.75 جنيه 1594.25 جنيه

سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال منتصف التعاملات نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن حالة من الاستقرار عند 3912.75 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

في حين هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين محافظات مصر، عند 3735 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وثبت سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة عند 3201.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 14

وظل سعر الذهب عيار 14 مستقرًا في مصر عند 2490 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وداوم سعر الذهب عيار 12 على استقراره حتى منتصف تعاملات اليوم عند 2134.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن إلى 29880 جنيهًا للبيع، و29760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر نحو 2622.52 دولارًا للبيع، و2621.2 دولارًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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