الرياضة - 12:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب على استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل محلات الصاغة عند 3735 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3912.75 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2490 جنيه 2480 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2125.75 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1594.25 جنيه

سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال منتصف التعاملات نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن حالة من الاستقرار عند 3912.75 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في حين هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين محافظات مصر، عند 3735 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وثبت سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة عند 3201.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وظل سعر الذهب عيار 14 مستقرًا في مصر عند 2490 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وداوم سعر الذهب عيار 12 على استقراره حتى منتصف تعاملات اليوم عند 2134.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن إلى 29880 جنيهًا للبيع، و29760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر نحو 2622.52 دولارًا للبيع، و2621.2 دولارًا للشراء.