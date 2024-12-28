الرياضة - 12:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 50.95 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.97 جنيه للبيع.

- 50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.