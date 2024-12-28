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الرياضة - 12:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 50.95 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.97 جنيه للبيع.

- 50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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