الرياضة - 12:31 - بعد ساعات من الحصار.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وذلك بعدما تلقى تهديدات صريحة أثناء حصار المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفى كمال عدوان، أمس الجمعة 27، ثم اقتحمت الأقسام الطبية وأحرقت مرافقه ونكلت بالمرضى والطواقم الطبية، قبل تنفيذ عملية اعتقال بحق المتواجدين.

ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتلك الممارسات الإجرامية، إذ أجبر بعض المرضى والكوادر الطبية على خلع ملابسهم في ليالي الشتاء القارسة، بالإضافة إلى إخلاء قسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المرضى والمصابين الذين تم إجلائهم قسرًا من مستشفى كمال عدوان لمشفى الإندونيسي عاشوا «ليلةً قاسية» في وضع مزري وصعب للغاية، حيث لا يوجد «ماء، وكهرباء، وغطاء، وطعام، ومستلزمات».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 449 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 54 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.