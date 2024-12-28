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نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر، الأهلى خارج المنافسات - أخبار كلمتك

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نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر، الأهلى خارج المنافسات - أخبار كلمتك

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر، الأهلى خارج المنافسات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - كأس مصر، أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إب سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم ا سي

 

دعوة جميع الأندية المشاركة لحضور القرعة

 وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والأندية المتأهلة من القسمين الثاني والثالث، لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025.

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

 تشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

 

بيراميدز حامل اللقب

يحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

 

نتائج دور الـ 64 بكأس مصر 

أقيمت الخميس الماضي 12 مباراة ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من المسابقة بالفوز في دور الـ64.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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