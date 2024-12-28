حصاد الرقابة الصحية في 2024، اعتماد 422 منشأة وتسجيل 59418 عضو مهن طبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي، عن حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2024، والذي شهد عددا من التطورات والمبادرات الهامة تستهدف تحسين أداء القطاع الصحي في مصر وضمان سلامة المرضى، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية المعتمدة بتطبيق أعلى مستويات الجودة.

توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين،

وأكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تم تحقيقه خلال عام 2024 يعكس إصرار GAHAR على تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، إلى جانب الالتزام بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

وأشار طه إلى استعداد "جهار" لعام 2025 بخطط طموحة تتضمن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل المزيد من القطاعات الصحية ويمتد إلى جميع المحافظات بنطاق الجمهورية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، وزيادة الاستثمار في التدريب، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.

واستعرض الدكتور أحمد طه، أهم الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024

حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتى الآن (422)، كما قامت بتسجيل (59418) عضو مهن طبية، وذلك على مستوى 21 محافظة بنطاق الجمهورية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى التي تم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وذلك من خلال تنفيذ (1169) زيارة تقييمية منذ بداية إنشاء الهيئة وحتى 2024.

وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن فخره باعتماد (108) منشآت طبية تابعة للقطاع الخاص، و(16) منشأة تابعة لقطاعي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، و(4) منشآت صحية جامعية، كبداية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بمسؤولياتها للإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على تنفيذها وفقا للإطار الزمني المقرر لها.

وأضاف طه أن المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد شملت (115) منشأة صحية خارج محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل مما يدل على انتشار ثقافة جودة الرعاية الصحية كمحور أساسي لتطوير وحوكمة الخدمات الصحية، وأن المنشآت المعتمدة ضمت جميع قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية من بينها: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الجامعي، إلى جانب المنشآت الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمنشآت التابعة للقطاع الأهلي، وهيئة قناة السويس، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمنشآت الصحية التابعة لقطاع الأعمال العام.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهم ملامح التقرير الخاصة بدور الهيئة في ضبط وتنظيم خدمات القطاع الصحي، من خلال تفعيل الدور الرقابي والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية المعتمدة، وذلك للتأكد من استمرارية تطابق أدائها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة عنها، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة الصحية إجمالي (3569) زيارة رقابية منذ بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل حتى نهاية 2024 منها (1100) زيارة رقابة إكلينيكية وفنية و(1165) رقابة على الأمور الإدارية و(1304) زيارات لاستطلاع الرأي، ولفت طه إلى أن عدد الزيارات الرقابية بلغ (1375) خلال العام المالي 2023/2024 وحده بنطاق (15) محافظة على مستوى الجمهورية، شملت (399) زيارة رقابة فنية واكلينيكية، و(563) زيارة رقابة تدقيق وتفتيش إداري، وعدد (413) زيارة استطلاع رأي لقياس رضاء المتعاملين من المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

وتابع أن استطلاعات الرأي شملت عينات ضخمة وصلت إلى (119967) مريض، (12605) مقدمات خدمة صحية في العام المالي 2023/2024، وذلك من إجمالي عدد عينات وصلت إلى (359687) مريضا و(37059) مقدم خدمة صحية منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية 2024، بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية نحو ما تم رصده من قصور لرفع معدل رضاء المرضى ومقدمي الخدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل عبر التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية والجهات الحاكمة.

وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، نفذت الإدارة العامة للدعم الفني في الفترة من 2019 حتى نهاية عام 2024 عدد (1425) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام أدوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الإلكتروني وبلغ عدد برامج الدعم الفني (497) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد للمنشآت الصحية.

وحرصًا على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتمكينهم من تطبيق معايير الجودة وبكفاءة، نفذ مركز التدريب المعتمد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 131 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، ركزت على متطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وورش العمل التي تعمل على تنمية مهارات وجدارات الأفراد وقد استهدفت هذه البرامج 11,286 متدرب من مختلف القطاعات الصحية.

وفي إطار جهوده لتعزيز الكفاءات البشرية، نجح مركز التدريب في اعتماد برنامج GAHAR EGY-CAP من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على البرنامج، والتي ضمت 31 متخصص المعتمد.

الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق الصحي

وفيما يتعلق بدور الهيئة في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الانفاق الصحي من خلال تمكين صانعي القرار من وضع السياسات والأولويات، أشار د. احمد طه إلى تنفيذ الهيئة لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة الهيئة للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة مراجعة تصميمات المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (475) مشروعا من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱.

وأشار البيان إلى تحقيق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انجازًا كبيرًا خلال عام 2024 بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية(الاسكوا) بنسبة نجاح 96%، وذلك بعد اجتياز مسار من العمل الدؤوب بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية تشمل (الوكالة الأمريكية للتنمية USAID – مشروع استدامة مكافحة الأوبئة EPIC- هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC - مؤسسة (FHI-360، بالإضافة إلى برنامج توجيهي بالتعاون مع هيئة تيموس الدولية.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه جار العمل على 5 إصدارات جديدة من المعايير الصادرة عن GAHAR وتشمل: الرعاية الممتدة ودور النقاهة، الاستشفاء الطبي، المنشآت الصديقة للأم والطفل، مراكز البحوث الإكلينيكية ولجان الأخلاقيات، الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات.

ولفت طه إلى أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال عام 2025 هو ⁠تأهيل المنشآت للاستدامة البيئية والتحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، إلى جانب دعم ملف السياحة العلاجية من خلال إصدار معايير تخص المريض الدولي وكذلك معايير المراكز الاستشفائية.

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