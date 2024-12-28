حطمت الرقم القياسي.. شيري "فولوين A8L"تدخل موسوعة جينيس بأطول مدى لسيارة هجينة - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - السبت 28 ديسمبر 2024 12:38 مساءً - في عام 2022، كشفت "شيري Chery" عن سيارتها "أريزو 8 Arrizo" السيدان ذات الحجم المتوسط ومنظومة الاحتراق الداخلي، وبعد حوالي عامين (في بداية 2024) قدمت الصانعة الصينية نسخة هجينة أطلقت عليها اسم "فولوين Fulwin A8"، ثم في أبريل من نفس العام تم إطلاق نسخة مٌحدثة يطلق عليها "Voyage Edition"، وبعدها نسخة أخرى وهي "A8L" والتي حققت مؤخرًا رقمًا قياسيًا وحصلت على لقب "السيارة الهجينة صاحبة أطول مدى" بموسوعة "جينيس Guinness" والذي بلغ نحو 2,370 كم.اضافة اعلان



اضافة اعلان

جاء هذا الإنجاز بعد شهرين من حصول العلامة التجارية الصينية "Roewe" التابعة لـ"سايك SAIC" على هذا اللقب بسيارتها D7 DMH، مما يسلط الضوء على تقنية DM 5.0 التي أطلقتها "بي واي دي BYD" لمصنعي السيارات في الصين لإنتاج سيارات هجينة PHEV بمدى طويل.

اضافة اعلان



ويشار إلى أن النسخة المٌحدثة "Voyage Edition"، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم "A8 برو" كانت قد حاولت اجتياز المدى 2,000 كم لكنها فشلت في الاختبار حتى تمكنت شقيقتها "A8L" من ذلك.

اضافة اعلان

التصميم الخارجي

تبدو "فولوين A8L" الجديدة أكثر شبهاً بـ "A8" الأصلية والتي كانت تتمتع بواجهة أمامية ذات شبكة مغلقة، ومع ذلك، فإن الأبعاد مختلفة قليلاً، حيث زاد طول السيارة بمقدار 10 مم ليصل إلى 4,790 مم، فيما يبلغ العرض 1,843 مم والارتفاع 1,487 مم، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,790 مم.

اضافة اعلان



تتمتع السيارة بواجهة أمامية ذات شبكة معدلة بتصميم متعدد الأضلاع شبيه بقرص العسل ويتوسطها في الجزء العلوى شعار الشركة بحجم أكبر، وعلى الجانبين تظهر فتحات التهوية أما المصابيح الأمامية فلم تعد تتصل بالشبكة حيث أصبحت أكثر نحافة من ذي قبل.



ومن الجوانب، لم يتغير الكثير في السيارة حيث لا تزال تحتفظ بمقابض الأبواب التقليدية والجنوط متعددة الأضلاع والتي تأتي بحجم 17 أو 18 بوصة، أما الجزء الخلفي فقد حصل على مصابيح بتصميم جديد وتم استبدال شعار "شيري" بشعار "فولوين".



منظومة القوة

تعتمد "فولوين A8L" على نظام شيري الهجين C-DM والذي تطلق عليه اسم "C-DM 5.0" وتتوفر باختيارين من منظومة القوة الأول محرك سعته 1.5 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي والآخر مزود بشاحن تيربو وكلاهما بقوة 101 حصان وعزم دوران 125 نيوتن متر وذلك إلى جانب محرك كهربائي مثبت في المحور الأمامي بقوة 201 حصان وعزم دوران 310 نيوتن متر، ويولد ذلك النظام قوة قصوى تصل إلى 301 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ نحو 435 نيوتن متر.

تحتوي هذه الإصدارات من A8L على بطارية أصغر تبلغ 9.53 كيلو وات / الساعة. مما يمنح السيارة مدى كهربائي يصل إلى 70 كم، ولكن يبدو أن الرقم القياسي قد تم تحقيقه باستخدام أعلى إصدار للسيارة والذي يتمتع بقوة إجمالية 355 حصان وعزم دوران اقصى 530 نيوتن متر.



تقدم "فولوين A8L" بـ 5 إصدارات ويتراوح سعرها في السوق الصينية ما بين 15,100 إلى 20,600 دولار (أي ما يعادل 766 ألف إلى 1,046 مليون جنيه مصري بدون الشحن والجمارك).









