"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:38 مساءً - فازت "كيا EV3" بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام"، ضمن جوائز Top Gear لعام 2024 خلال حفل أقيم ليلة أمس في وايت سيتي هاوس بمدينة لندن.اضافة اعلان

تجمع سيارة "كيا EV3" الكهربائية بين أبعاد سيارات الكروس اوفر المدمجة مع المساحة العملية الرائدة في فئتها. ويواصل هذا الطراز سلسلة نجاحات كيا التي حققتها ضمن جوائز Top Gear السنوية، مستمرًا على نهج طرازاتها الأكبر. حيث سبق أن حاز طراز EV9 على جائزة "السيارة العائلية للعام" وذلك خلال عام 2023، بينما فاز طراز EV6 بنفس الجائزة "أفضل سيارة كروس أوفر للعام" في 2021. كما فازت كيا بجائزة "أفضل مُصنع للعام" في العام 2022.

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وقال جاك ريكس، رئيس تحرير مجلة Top Gear: "في عالم أصبح مليئًا بشكل متزايد بسيارات الكروس اوفر الكهربائية متوسطة الحجم، استطاعت EV3 التميز بتصميم تطغى عليه الجرأة، ومساحة داخلية رحبة وفاخرة، ونطاق ساهم في تقويض الجدل ضد الانتقال إلى السيارات الكهربائية، إذ تمكنت كيا EV3 من البناء على تفوق كيا EV9 وكيا EV6 وتمكنت من مواصلة مسيرة سلسلة كيا الزاخرة بالنجاحات."

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وقال هو سانج سونج، الرئيس والمدير التنفيذي في كيا: "تمثل هذه الجائزة انجاز جديداً في مسيرة كيا، كعلامة تجارية رائدة في مجال السيارات الكهربائية على المستوى العالمي ورائدة في حلول التنقل المستدامة. من أجل تحقيق أهدافنا، من الضروري أن نواصل دفع حدود التكنولوجيا والتصميم، من خلال إنشاء منتجات عملية ولكنها ذات طابع وجداني تعزز حياة عملائنا. نحن ممتنون للتقدير الذي حصلت عليه كيا EV3 حتى الآن، ما يقدم إثباتًا ذا أهمية على أن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الصحيح."

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على الرغم من أن كيا EV3 من أكثر طرازات كيا الكهربائية المتوفرة بأسعار معقولة، إلا أنه يقدم أيضًا أكبر نطاق من بين كافة طرازات كيا الكهربائية – يصل إلى 375 ميلًا* بشحنة واحدة. كما يتميز بقائمة واسعة من المعدات القياسية، حتى في طراز "Air" المبدئي، حيث يستفيد من الأضواء الأمامية والخلفية بتقنية LED، مقابض الأبواب المنبسطة، مقاعد أمامية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة، قدرة الشحن من السيارة إلى الأحمال (V2L)، شاشات عرض ثلاثية للسائق (شاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة للخرائط، شاشة تحكم في المناخ بقياس 5.3 بوصة، وشاشة عرض للسائق بقياس 12.3 بوصة)، Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية، بالإضافة إلى تقديم سبع سنوات من امكانية الحصول المجاني على خدمات Kia Connect.

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تُجسد كياEV3 ، خطوة إضافية للشركة ضمن استراتيجيتها "الخطة S"، التي ستشهد إطلاق 15 سيارة كهربائية حول العالم بحلول عام 2027.