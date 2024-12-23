بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - يتزامن يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر مع إزاحة "فيراري Ferrari" ستارها عن الجراند تورر الرياضية "روما Roma" في عام 2019، وقد جرت العادة أن تحتفل الشركات بانقضاء السنوات على إنتاج طرازاتها، إلا أن الصانعة الإيطالية احتفلت بالسنة الخامسة لـ"روما" عن طريق وقف إنتاجها وتجهيز خليفة لها!اضافة اعلان



فمؤخرًا، وبعد أن قامت الشركة بوقف إنتاج سيارتها، تم رصد سيارة أخرى يتم اختبارها في شوارع بلدة "مارانيلو" الإيطالية، ورغم إخفائها بالكامل تحت الأغطية السوداء، إلا أنها بدت نسخة محسّنة من "روما"، ولا يعد هذا بالأمر المفاجئ بالنظر إلى سنوات "روما" القليلة، حيث تعتبر هذه السيارة فيس ليفت ولكن باسم مختلف عن السيارة الأصلية.

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من المرجح أن تأتي السيارة القادمة بواجهة أمامية وخلفية جديدتين، وكذلك المصدات والمصابيح، ولا يُستبعَد أن يتم تحديث المقصورة أيضًا، حيث التقطت العدسات التجسسية وضع أغطية مموهة داخلية، مع الإشارة إلى أن لوحة القيادة الحالية تحتوي على شاشة عدادات رقمية مقاس 16 بوصة، وشاشة ترفيه وعرض بيانات مقاس 8.4 بوصة، وشاشة للراكب مقاسها 8.8 بوصة.

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تعتمد "فيراري روما" على محرك V8 سعته 3,9 لترًا متصل بشاحن تيربو لينتج قوة 612 حصان مع 760 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.4 ثواني، وتتجاوز سرعتها القصوى 320 كم/س.

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الأمر المؤكد أن أداء السيارة سيتم تحسينه، ولكن لا تتضح بعد تفاصيل هذه التحسينات، ونظرًا لاتجاه "فيراري" نحو الكهرباء مستهدفة ان تصل طرازاتها الكهربائية والهجينة إلى 80% من مبيعاتها بحلول 2030، فمن المحتمل أن تأتي خليفة "روما" بالتقنية الكهربية، وفي هذه الحالة لا نعرف ما إذا كانت ستأتي بالمحرك V6 التيربو الموجود في 296 GTB أم ستحتفظ بالمحرك V8.

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الجدير بالذكر أن السيارة "روما سبايدر" كانت قد تم الكشف عنها في السوق المصري خلال عام 2022 أثناء الاحتفال بتدشين العلامة الإيطالية تحت مظلة مجموعة "عز العرب" كوكيل رسمي لها.. وفي شهر أغسطس من العام الجاري تم إطلاق سيارتين؛ الأولى "روما سبايدر Spider" وهي إصدار مكشوف السقف من "فيراري روما"، والثاني هي "بوروسانجوي Purosangue".. وكلاهما سيارات جراند تورر.





