"بيجو 3008" الكهربائية تقطع مسافة أكثر 1,000 كم.. وتتوقف مرتين فقط للشحن! - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - في شهر سبتمبر من هذا العام، أزاحت "بيجو Peugeot" ستارها عن إصدار المدى الطويل من سيارتها الكروس أوفر SUV المدمجة "E-3008" الكهربائية، والتي أعلنت مؤخرا أنها استطاعت إكمال رحلة كاملة من باريس إلى مدينة نيس في فرنسا بمسافة تجاوزت الـ 1,000 كم ولم تتوقف سوى "مرتين" فقط لإعادة الشحن!!.اضافة اعلان



ويشار إلى أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تنطلق ببطارية ذات سعة 96.9 كيلووات / الساعة والتي تمنح السيارة القدرة على السير لمدى يصل إلى 700 كم، وهو رقم يعزز من قدراتها التنافسية مع سيارات الكروس أوفر SUV الكهربائية الأخرى وخاصة للعلامات الصينية التي تنافس بشراسة في تلك الفئة وتقود المستقبل بتقنياتها المتقدمة لبطاريات السيارات الكهربائية.

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ويٌظهر بحث سريع على تطبيق خرائط جوجل أن المسافة بين باريس ونيس تتراوح بين 938 و1,019 كم اعتمادًا على الطريق، بينما لم تقدم الشركة الأم "ستيلانتس Stellantis" التي تمتلك "بيجو" أي تفاصيل حول الطريق الذي تم اختياره للرحلة لكنها أشارت إلى أن رحلتها بلغت 1,000 كم على الطريق السريع مع القيادة على سرعة 130كم/س وكان متوسط درجة الحرارة 20 درجة مئوية، فيما لم تكشف "بيجو" عن مدة الشحن خلال المرتين التي توقفت فيهما (الأولى بعد 340 كم، والثانية بعد 366 كم أخرى).



ووفقا لـ"ستيلانتس" فإن السيارات التي تم بنائها على منصة STLA المتوسطة أمثال "E-3008" تقدم أداءً مماثلًا لسيارات الاحتراق الداخلي ICE التي تتوقف لتتزود بالوقود أثناء الرحلات الطويلة والسفر من مكان لآخر، ولكن يجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي يمكنها أن تقطع نفس المسافة التي قطعتها سيارة بيجو في رحلتها دون الحاجة إلى التوقف مرة واحدة.

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وأكدت "ستيلانتس" أن منصة STLA Medium نسخة المدى الطويل هي المنصة الوحيدة في فئتها القادرة على الوصول إلى مدى يقرب من 1,000 كم على الطرق السريعة مع التوقف مرتين فقط للشحن، لكنها لم تفصح عن تفاصيل محطات الشحن أو مدى سرعة إعادة شحن البطارية حتى يتم تحليل تلك البيانات بشكل دقيق.

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وتٌظهر عمليات المحاكاة التي أجرتها الشركة، أن سياراتها الكهربائية التي تستخدم منصة STLA المتوسطة يمكنها السفر من مدينة مثل تورينو إلى نابولي في إيطاليا، وبراغ بالتشيك إلى بروكسل في بلجيكا مع التوقف مرتين فقط للشحن لكل رحلة منهما.

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بيجو "3008" بالسوق المصري



تنطلق "بيجو 3008" ذات محرك الاحتراق الداخلي بالسوق المصري ضمن تشكيلة العلامة الفرنسية المكونة من 4 سيارات أخرى هم (508، و408، و2008، و5008) ووفقا لأحدث قائمة سعرية أعلن عنها الوكيل المحلي " شركة مانسكو" لا تزال "3008" هي السيارة الوحيدة من طرازات بيجو التي تنطلق كموديل 2024.

وتعتمد "بيجو 3008" على محرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.9 ثوان، ويتراوح سعرها من 2,149,990 إلى 2,329,990 جنيه.



