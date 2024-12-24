تعميم حكومي بمنع المنتجات الجنسية - أخبار كلمتك

تعميم حكومي بمنع المنتجات الجنسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

اطمئنوا، النائب العام السوداني يرد على طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير - أخبار كلمتك

اطمئنوا، النائب العام السوداني يرد على طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير - أخبار كلمتك

لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - الأسد: ستحصل على دعم من عائلتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - الأسد: ستحصل على دعم من عائلتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية - أخبار كلمتك

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية أمل الفلاح، مساء أمس الإثنين، أنه سيتم إطلاق الجيل الخامس من خدمة الإنترنت، في إطار تنظيم المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (الكان) لعام 2025 وكأس العالم لكرة القدم (المونديال) لعام 2030.

وأوضحت الوزيرة، أمام مجلس النواب المغربي، أن الهدف من إطلاق الجيل الخامس يتمثل في تغطية نسبة 25% من السكان في سنة 2026، و70% من السكان في سنة 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية إنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في سنة 2026، وتجهيز 5، 6 مليون منزل في سنة 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخدمات الرقمية تُعد ضمن أولويات تنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مؤكدةً المجهودات المبذولة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قِبل المتدخلين في القطاع.

وقالت إن الحكومة تقوم بمواكبة المتعهدين في هذا المجال من خلال اتفاقيات للاستثمار، مبرزة أن قيمة الاستثمارات فاقت 8، 4 مليار درهم سنة 2023 من أجل مواكبة التحول الرقمي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق