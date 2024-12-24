الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية أمل الفلاح، مساء أمس الإثنين، أنه سيتم إطلاق الجيل الخامس من خدمة الإنترنت، في إطار تنظيم المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (الكان) لعام 2025 وكأس العالم لكرة القدم (المونديال) لعام 2030.

وأوضحت الوزيرة، أمام مجلس النواب المغربي، أن الهدف من إطلاق الجيل الخامس يتمثل في تغطية نسبة 25% من السكان في سنة 2026، و70% من السكان في سنة 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية إنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في سنة 2026، وتجهيز 5، 6 مليون منزل في سنة 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخدمات الرقمية تُعد ضمن أولويات تنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مؤكدةً المجهودات المبذولة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قِبل المتدخلين في القطاع.

وقالت إن الحكومة تقوم بمواكبة المتعهدين في هذا المجال من خلال اتفاقيات للاستثمار، مبرزة أن قيمة الاستثمارات فاقت 8، 4 مليار درهم سنة 2023 من أجل مواكبة التحول الرقمي.