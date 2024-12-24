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حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

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حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية إصداره قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد الحزب - في بيان اليوم-أن استجابة الرئيس السيسي، لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار سعيه دائما لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن في كافة ربوع الجمهورية، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الحزب أن أبناء سيناء أصحاب تاريخ مشرف على مدار التاريخ، وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة أعداء الداخل والخارج.

ودعا الحزب الحكومة إلى استكمال جهودها في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها سيناء، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن، وفي القلب منهم أهالي سيناء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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