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طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

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طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:20 مساءً -  تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أعلى مستويات لخدمة جمهور الركاب، حيث أتاحت الهيئة في ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات، تيسيير الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وتوفير طرق الدفع مختلفة.

 

طرق الحصول على تذاكر القطارات 

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 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال: 

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات

3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets 
4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

5) الحجز عن طريق ماكينات فوري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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