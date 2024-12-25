إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:10 صباحاً - الجولاني، قال الإعلامي إبراهيم عيسى: "كل اللي هيراهن على أحمد الشرع أو الجولاني سيخسر الرهان والتاريخ شاهد والحاضر يشهد".

السخرية من منح الجولاني فرصة حكم سوريا

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كيف نمنح الجولاني فرصة وهو يطلب من النساء اللاتي يلتقينه ارتداء غطاء الرأس وكأنه إكراه للمرأة والتدين واستعراض للسلطة الدينية".

عدد زيجات الجولاني

وأكد: "الجولاني متزوج 5 زيجات وعلى ذمته دلوقتي 3، ده بقى اللي هيحرر سوريا وعامل فيها مدني والمدنية، ده اللي خايف على نفسه من فتنة النساء من شعر المرأة، يا خراب أسود على اللي هيحصل له لو شاف شعر المرأة، ده اللي أنت عايز تعطيه فرصة لقيادة سوريا والشعب السوري أنتم تلعبون بالنار وهذه النار سوف تشتعل في أطراف كل من يحاول أن يمنح هذا الجولاني فرصة وتنتقل من الأطراف إلى القلب".

أولويات المرحلة في مصر

وتابع: "نستخلص في واقعنا المصري ضرورة التماسك والالتفاف والاصطفاف الوطني كما هي ضرورة حتمية للاختلاف والتعدد والتنوع السياسي، وفي حاجة أيضا إلى تخفيف الأعباء على المواطن المصري وإرضاء ورضا الشارع والشعب المصري بكل السبل الممكنة وتجديد حقيقي للفكر الديني ومحاربة فكر الإرهاب والأسس التي تقوم عليه فكر الإرهابيين، وهذه أولويات هذه المرحلة".

خطر الإخوان السوريين في مصر

ولفت: "نحن أمام هجمة إخوانية وخطر حقيقي من الخارج اسمه الإخوان والتيارات الإرهابية خصوصًا إن هذه التيارات الإرهابية لها أذرع في مصر وعملاء وطابور خامس في مصر، الإخوان السوريين الموجودين في مصر طابور خامس، ومحتاجين قصاد ذلك حالة التماسك الوطني والتمسك بصلابتنا بدولتنا ومؤسساتنا والتأكيد مدعومين وداعمين من الجيش وإلي الجيش وللجيش".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.