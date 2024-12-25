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اكبر قبائل صنعاء تتداعى الى ميدان السبعين لاجبار الحوثيين على هذا الامر - أخبار كلمتك

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اكبر قبائل صنعاء تتداعى الى ميدان السبعين لاجبار الحوثيين على هذا الامر - أخبار كلمتك

اكبر قبائل صنعاء تتداعى الى ميدان السبعين لاجبار الحوثيين على هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

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تداعت قبيلة خولان الطيال للاحتشاد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء لإجبار الحوثيين على الغاء أحكام قضائية بإعدام 11شخصاً وحبس آخرين من أبنائها.

وقالت مصادر قبيلة، إن رجال قبائل "خولان الطيال" تداعوا للاحتشاد يوم الثلاثاء، في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء رفضاً لقرار محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي بإعدام 11 شخصاً من "بني هاجر" وحبس آخرين 15 عاماً بتهمة جريمة قتل طالت شخصًا من "آل الجماعي" في خلاف على قطعة أرض في صنعاء.

وأضافت المصادر أن رجال قبائل خولان تعهدوا بالضغط على الحوثيين لإلغاء الأحكام القضائية من خلال اصدار أوامر رئاسية من مهدي المشاط والمعين من الحوثيين رئيسا لما يسمى المجلس السياسي الأعلى والذي يمتلك صلاحيات تخوله بالعفو عن المتهمين بالقتل.

وأكدت المصادر إن قبائل خولان رفصت الحكم الذي وُصف بالجائر ضد آل هاجر، وهم من أبناء خولان الطيال اليمانيه العليا حصن الضبيتين، والصادر من المحكمة الجزائيه المتخصصه والذي قضى بإعدام 11 شخص وحبس 15 آخرين .

وبحسب المصادر فإن رجال قبائل خولان تعهدوا بالمكوث في ميدان السبعين حتى إصدار المشاط قرار العفو ومعاملتهم أسوة بابناء محافظة صعدة مسقط رأس زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي والذي سيضع الحوثيين في مأزق جديد مع قبيلة خولان.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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