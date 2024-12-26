كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - كرة اليد، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، حل جميع لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وشكل الاتحاد المصري لجنة مهمتها وضع مقترح لإعادة تشكيل لجان الاتحاد المختلفة وتضم كلًّا من، خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد وعمرو فتحي وخالد صالح عضوا المجلس.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه، الموافقة على إقامة معسكر إعداد للمنتخب الوطني فى إسبانيا، وتعيين محمد إبراهيم مدربًا عامًّا للمنتخب.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن انتخاب مجلس جديد يقود الاتحاد حتى 2028، جاء تشكيله كما يلي: خالد فتحي رئيسًا للاتحاد، خالد ديوان نائبًا للرئيس، نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

خالد فتحي يشكر الجمعية العمومية

ووجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.

وقال فتحي: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وحرصهم على المشاركة سواء من منحني صوته أو لم يمنحني، الجميع كان حريصًا على خروج الجمعية العمومية بمظهر مشرف يليق باسم كرة اليد المصرية، وأعدهم جميعًا أن أعمل مع مجلس الإدارة لنكون عند حسن الظن".

ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي

وطالب فتحي أسرة كرة اليد المصرية بدعم كل القائمين على اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استمرار ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ومواصلة تطوير اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.

وأكد فتحي أن الإستراتيجية العامة لمجلس الإدارة هي التعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد دون تمييز، قائلًا: "نقف على مسافة واحدة من الجميع والهدف إعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية".

وأشار فتحي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يقدم كل الدعم للمنتخب الوطني للرجال والذي يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام يناير المقبل في الدنمارك والنرويج وكرواتيا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية في المحافل الدولية.

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