الرياضة - 12:06 - موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - أسعار السلع التموينية.. مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر، يتساءل أصحاب البطاقات التموينية عن تفاصيل أسعار السلع التموينية وموعد صرف مقررات التموين عن شهر يناير 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها موعد صرف المقررات التموينية وأسعار السلع خلال شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف التموين لشهر يناير 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدأ صرف السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يناير 2025، اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، ويستمر صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات، حتى نهاية شهر يناير المقبل، مما يتيح للمواطنين الفرصة للحصول على احتياجاتهم التموينية الشهرية من مختلف السلع الأساسية.

أماكن صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025

ويمكن للمواطنين صرف التموين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نصيب الفرد على بطاقات التموين

ويتكون نصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيهًا، حيث يحصل المواطن على السلع التموينية الأساسية، كالآتي: «زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر»، إضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

حتى الآن، لم تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أي تغييرات في أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025، مما يعني أن السلع سيتم صرفها بنفس الأسعار التي تم العمل بها في شهر ديسمبر 2024.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 كالتالي:

- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيها.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

- سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

- سعر جبنة تتراباك 250 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

- سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

- سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا

- سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

- سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بـ 4 جنيهات.

- سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

- سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

- سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

- سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر لبن جاف 125 جراما بـ 25.50 جنيه.

- سعر خل 5% 900 مللي بـ 6 جنيهات.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

- سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بـ 18 جنيهًا.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر کیس ملح طعام 300 جرام بـ 1.25 جنيه.

- سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

- سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بـ 6 جنيهات

- سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

- سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات..