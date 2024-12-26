الرياضة - 10:31 - اليوم.. جامعة المنصورة تفتتح أكبر مركز متخصص لزراعة الكبد في الشرق الأوسط وأفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - تفتتح جامعة المنصورة اليوم الخميس، مبنى مركز زراعة الكبد، وهو أكبر مركز متخصص في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعد المركز تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة على مدار ما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال زراعة الكبد حيث تم زراعة ما يقرب من 1150 حالة.

ومبنى مركز زراعة الكبد، هو مشروع قومي رئاسي تم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي المصري، بتكلفة إجمالية قاربت المليار جنيه مصري.

مراحل برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة

المرحلة الأولى «مرحلة توطين التكنولوجيا واكتساب المهارات»: بدأت من 2004 حتى نهاية عام 2007، بالتعاون ما بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية، وتم فيها زراعة ما يقرب من 40 حالة.

المرحلة الثانية «مرحلة بناء الهوية»: بدأت من 2008 واستمرت حتى الآن، وعمل فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بجميع التخصصات الرئيسية والمساعدة منفردًا، فتم زراعة ما يزيد عن 1150 حالة.

إحصائيات زراعة الكبد بجامعة المنصورة

ووفقًا للإحصائيات المنشورة في الدوريات العالمية، فقد وصل عدد عمليات زراعة الكبد بمبني مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة لـ 500 حالة في العام 2017، فيما وصل في العام 2024 لـ 1000 حالة، ليسجل الآن ما يزيد 1150 حالة زراعة الكبد منهم 110 حالة لمواطنين من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وكذلك 50 حالة لأطفال.

دعم الحاج عرفة لإنشاء مركز زراعة الكبد

في عام 2016، تبرع الحاج عادل عرفة، من قرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي يعمل في مجال الاستثمار في إدارة وتشغيل الفنادق بالمملكة العربية السعودية، بأكثر من 15 مليون جنيه، لإنشاء مركز لزراعة الكبد على مساحة 650 مترا، وتم إنشاء 10 أدوار، وذلك بعدما توفي عدد من أفراد عائلته جراء إصابتهم بمرض الكبد.

دعم الدولة لمبنى زراعة الكبد

وفي عام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختلف مؤسسسات الدولة بتبني مبنى زراعة الكبد بالمنصورة، وعلى الفور بدأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإدارات جامعة المنصورة المتعاقبة، بمتابعة العمل في المشروع الذي سار بشكل متميز.

كما قدم البنك المركزي الدعم الكامل بقيمة تمويل التجهيزات الطبية من هيئة الشراء الموحد والفرش الطبي والفرش غير الطبي وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات من خلال شركات جهاز المخابرات العامة.

أهداف إنشاء مركز زراعة الكبد

- القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل والتليف الكبدي وأورام الكبد الأولية من المرضي المصريين بكافة المحافظات المصرية.

- إجراء عدد 5 عمليات أسبوعيًا بدلًا من عمليتين أسبوعيًا.

- متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادي حدوث مضاعفات للمرضى.

- استيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.

- تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد فى مصر والدول العربية الأفريقية.

مصادر تمويل مركز زراعة الكبد

- بنك الاستثمار - وزارة الاستثمار: تمويل الأعمال الهندسية والتشطيبات.

- البنك المركزي المصري: تمويل التجهيزات الطبية والغير طبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.

مبنى مركز زراعة الكبد

تصل مساحة مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة، لـ 650 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وميزانين وعدد 9 طوابق وغرف خدمات، إذ يحتوي المبنى على 3 حجرات للعمليات، و14 سرير للعناية، و5 سرير للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضى، بطاقة إجمالية 75 سرير.