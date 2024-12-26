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الرياضة - 10:51 - بعد تثبيت الفائدة.. ما سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - بعد تثبيت الفائدة.. ما سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - بعد تثبيت الفائدة.. ما سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - سعر الدولار اليوم.. تزايدت معدلات البحث عن سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، خاصة مع قرار البنك المركزي المصري اليوم بتثبيت سعر الفائدة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تثبيت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة اليوم الخميس في اجتماع لجنة السياسات النقدية دون تغيير، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة السادسة على التوالي.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الدولار، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، اليوم الخميس:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، حقق قيمة نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، جاء بـ 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، شهد نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أتي بـ 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

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سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الذهب بالدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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