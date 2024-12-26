الرياضة - 10:51 - بعد تثبيت الفائدة.. ما سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - سعر الدولار اليوم.. تزايدت معدلات البحث عن سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، خاصة مع قرار البنك المركزي المصري اليوم بتثبيت سعر الفائدة.

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تثبيت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة اليوم الخميس في اجتماع لجنة السياسات النقدية دون تغيير، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة السادسة على التوالي.

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الدولار، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، اليوم الخميس:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، حقق قيمة نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، جاء بـ 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، شهد نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أتي بـ 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.