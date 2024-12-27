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التضامن تنهي إجراءات التعاقد على تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

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التضامن تنهي إجراءات التعاقد على تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

التضامن تنهي إجراءات التعاقد على تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:31 مساءً -  أنهت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي على الأعمال والخدمات التي ستقدم لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 1446هـ- 2025م.

ووقع على عقد تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، 
وعلي حسين بندقجي رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الماسية التي ستقدم الخدمات.

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 وجاء التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج بشأن تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

 

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج الموسم الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية، حيث ستنفذ المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم  عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي، مستوى أول.. «فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي»، مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي»، مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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