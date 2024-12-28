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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، القشطة بـ 150 جنيها وفيتامين سي الغلابة يبدأ من 6 - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، القشطة بـ 150 جنيها وفيتامين سي الغلابة يبدأ من 6 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، القشطة بـ 150 جنيها وفيتامين سي الغلابة يبدأ من 6 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 05:33 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في  سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 28 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 23 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  8. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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