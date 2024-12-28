الرياضة - 09:16 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - سعر الذهب الآن.. واصل سعر الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، استقراره بختام تعاملات الصاغة، ليسجل عيار 21 الآن نحو 3735 جنيها للبيع، و3715 جنيها للشراء، وذلك بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة عالمياً.

واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم السبت، في أعقاب تسجيلها انخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وضعف أحجام التداول، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري واستقرار حركة سعر الصرف.

سعر الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75 جنيه عيار 22 3912.75 جنيه 3892 جنيها عيار 21 3735 جنيها 3715 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2490 جنيها 2476.75 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2122.75 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1592.25 جنيه الجنيه الذهب 29880 جنيها 29720 جنيها

سعر الذهب الآن في مصر

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24: 4268.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 24: 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 3912.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22: 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 3735 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21: 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 3201.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18: 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 2490 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14: 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 2134.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 12: 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 1600.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9: 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 29880 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب: 29720 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا: 2622.52 دولار للبيع.

سعر الذهب عالميا: 2621.2 دولار للشراء.