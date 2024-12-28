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الرياضة - 09:16 - الحوثي: أسقطنا مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء البيضاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - الحوثي: أسقطنا مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء البيضاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - الحوثي: أسقطنا مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - الحوثي.. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، مساء اليوم السبت، إسقاط مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء البيضاء، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت جماعة الحوثي عن شن التحالف الأمريكي البريطاني غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأمس الجمعة، أكدت «الحوثي» وقوع عدوان أمريكي بريطاني على عاصمة اليمن «صنعاء»، أغار فيه على حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين، لافتة إلى أن القصف استهدف أيضا مقر الفرقة الأولى سابقا بصنعاء.

كما كشفت وسائل إعلام يمنية أمس، عن وجود أنباء أولية تؤكد استهداف مطار صنعاء مجددا، مفيدة بسماع دوي انفجارات في مواقع مختلفة بصنعاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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