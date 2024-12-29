كرة اليد، موعد سفر منتحب مصر لمعسكر إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - كرة اليد، تستعد بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للسفر إلى إسبانيا والمشاركة في بطولة ودية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة، والمقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب الوطني إلى إسبانيا يوم 7 يناير المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى يوم 11 يناير، ويتوجه بعدها الفريق إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم.

وتشهد البطولة الودية في إسبانيا مشاركة 6 منتخبات وهي، مصر وإسبانيا والأرجنتين والنرويج وسلوفاكيا ورومانيا.

خالد فتحي رئيسًا لبعثة المنتخب

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم.

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وقال “باستور”، أن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لابعد نقطة في المونديال.

وتابع باستور: “نسعى لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره وهو الوقوف على منصات التتويج في بطولة العالم المقبلة، نمتلك كافة المقومات التي تؤهلنا لذلك وحان الوقت للتواجد ضمن أفضل ثلاثة منتخبات في العالم”.

وأعلن باستور قائمة تضم 22 لاعب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - محمد علي

الجناج الأيسر:

أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال مسعود

الجناج يمن:

محمد سند - أكرم يسري

الظهير الأيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان - محمد لاشين

الظهير الأيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل

صانع الألعاب:

سيف الدرع - أحمد خيري - سيف هاني فوكس

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - محمد طارق - ياسر سيف

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