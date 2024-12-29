ولد يتسلل الى منزل جاره في عدن اثناء غيابه - أخبار كلمتك

ولد يتسلل الى منزل جاره في عدن اثناء غيابه - أخبار كلمتك

«التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين - أخبار كلمتك

«التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

ميرنا نور الدين حبيبة أحمد العوضي في "فهد البطل" برمضان 2025 - أخبار كلمتك

ميرنا نور الدين حبيبة أحمد العوضي في "فهد البطل" برمضان 2025 - أخبار كلمتك

الليلة..عودة برنامج «مساء الأنوار» لـ مدحت شلبي على MBC - أخبار كلمتك

الليلة..عودة برنامج «مساء الأنوار» لـ مدحت شلبي على MBC - أخبار كلمتك

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة: ندرس إقامة سوق اليوم الواحد بالجمالية كل أسبوع - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة: ندرس إقامة سوق اليوم الواحد بالجمالية كل أسبوع - أخبار كلمتك

الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024 - أخبار كلمتك

الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024 - أخبار كلمتك

مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يتفقد مكتب منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - زار وزير العمل محمد جبران،صباح اليوم مكتب منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وتفقد مكاتب التشغيل،وعلاقات العمل،وقاعة الاجتماعات، وذلك بعد عملية التطوير التي شهدتها "منطقة العمل".

ووجه الوزير جبران،الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال النائب حسام المندوه الحسيني،عضو مجلس النواب، على الدعم الذي قدمه لعملية التطوير التي شملت البنية التحتية،وتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة.

2fa91eb70d.jpg
6be8824f89.jpg
02e9e04afc.jpg

وقال الوزير إن هذا الدعم يؤكد الدور الوطني والخدمي الذي يقدمه رجال الأعمال والنواب الوطنيين للتعاون مع الحكومة في تطوير الخدمات،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

 

c4a30ce888.jpg
af3c4bf870.jpg

والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.. والتقى الوزير جبران مع العاملين بمنطقة العمل، وحثهم على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطن،موضحًا أن هناك خطة يتم تنفيذها خلال هذه الفترة لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الإمكانيات لمديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات..شارك في الجولة محمد رمضان مدير مديرية عمل الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. المدارس تبدأ في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق