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مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو - أخبار كلمتك

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مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو - أخبار كلمتك

مصدر يكشف موعد عودة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز للتدريبات الجماعية بعد أزمة فاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - يواصل ابراهيم عادل لاعب فريق نادي بيراميدز تدريباته المنفردة علي استاد الدفاع الجوي تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة يورتشيتش.

 

غرامة وإيقاف إبراهيم عادل 


وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا بعد واقعة اعتراضه أثناء تبديله في مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري الممتاز.

ووقع مسئولو نادي بيراميدز أيضا غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه.

جاء ذلك بسبب اعتراض ابراهيم عادل على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

موعد عودة ابراهيم عادل

وعلمت كلمتك من أحد مصادرها أنه من المنتظر أن يتم العفو عن إبراهيم عادل من قبل المدير الفني وعودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى ومباريات الفريق الرسمية بعد مباراة الفريق غدا امام الجونة اي ان عودته ستكون خلال مباراة الترجي الونسي بدوري ابطال افريقيا

موعد مباراة بيراميدز والجونة 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة مساء الاثنين القادم بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.  

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد  الزمالك والأهلي الذين يسبقاه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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