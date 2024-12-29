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بعد أنباء التعديل، قرار رسمي بشأن نصف النهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

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بعد أنباء التعديل، قرار رسمي بشأن نصف النهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

بعد أنباء التعديل، قرار رسمي بشأن نصف النهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد الخليج لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في بطولة خليجي 26.

أنباء عن تعديل موعد نص نهائي والنهائي لكأس خليجي 26 

وكانت تقارير صحفية، كشفت أمس السبت، أن لجنة المسابقات الخليجية، ستعمل على تعديل موعدي مباراتي نصف النهائي لتقام مباراة السعودية وعمان يوم 31 ديسمبر الجاري، وتقام مباراة الكويت والبحرين يوم 1 يناير المقبل.

بينما سيكون النهائي في 4 من الشهر المقبل، على أن تقام جميع المباريات على ملعب ستاد جابر الدولي.

تثبيت موعد مباراتي نصف النهائي خليجي 26 

ولكن استقرت لجنة المسابقات على تثبيت موعدي مباراتي نصف النهائي دون تأجيل أي لقاء، بعدما هدد الاتحاد العماني لكرة القدم بالانسحاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب الصليبيخات يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - 4.30 بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويتي على ملعب جابر الأحمد الدولي يوم الثلاثاء أيضًا، ولكن في تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية - 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب عمان هدد بالانسحاب من خليجي 26 

يذكر أن الاتحاد العماني لكرة القدم هدد بالانسحاب من بطولة كأس الخليج، وذلك بسبب دراسة الاتحاد الخليجي، تغيير موعدي مباراتي نصف النهائي، بعد حسم المتأهلين إلى المربع الذهبي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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