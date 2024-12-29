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وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

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وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - زار محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم، مكتب منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وتفقد مكاتب التشغيل، وعلاقات العمل وقاعة الاجتماعات، وذلك بعد عملية التطوير التي شهدتها «منطقة العمل».

ووجه جبران، الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال النائب حسام مندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، على الدعم الذي قدمه لعملية التطوير التي شملت البنية التحتية، وتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة.

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور
وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور

وقال الوزير، إن هذا الدعم يؤكد الدور الوطني والخدمي الذي يقدمه رجال الأعمال والنواب الوطنيين للتعاون مع الحكومة في تطوير الخدمات، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.

وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور
وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور
وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور

والتقى الوزير جبران مع العاملين بمنطقة العمل، وحثهم على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن هناك خطة يتم تنفيذها خلال هذه الفترة لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الإمكانيات لمديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات، شارك في الجولة محمد رمضان مدير مديرية عمل الجيزة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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