حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 30 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 8

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى ,و على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -02 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

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