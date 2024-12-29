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الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

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الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - يعود محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة مع الفريق بعد أسبوعين للتعافي التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش والتي أصيب خلالها بشروخ في الضلوع.

وكان محمد حمدي غادر المستشفى يوم الخميس الماضي بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج للاعب؛ من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن اللاعب سيكون في مرحلة الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيخضع لأشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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