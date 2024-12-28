ارتفاع في أسعار الدواجن بالسلاسل التجارية اليوم السبت 28/12/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - سجلت أسعار الدواجن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا، إذ شملت الارتفاعات سعر الفراخ ومشتقاتها من الصدور والدبوس والبانيه، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس وقرب الاحتفال برأس السنة الميلادية.

الدواجن

ارتفاع يصل لـ 10 جنيهات في أسعار الفراخ

وتراوحت الارتفاعات في أسعار الفراخ اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية ما بين 5 و10 جنيهات في الكيلو.

أسعار الدبابيس

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ إضافة إلى سعر الكبدة والقوانص ومشتقات الفراخ؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار الفراخ

اسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

أسعار كبدة الدواجن

أسعار الكبدة والقوانص في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار الكبدة والقوانص في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج الوطنية وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر كبدة دجاج طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا. بلغ سعر شيش طاووق دجاج طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 265 جنيهًا. بلغ سعر كبدة دجاج طازجة شهد وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

أسعار الكبدة

سعر الكبدة والقوانص في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق طازج نحو 238 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازج نحو 70 جنيهًا.

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