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4 شروط من الكهرباء لشراء السخانات - أخبار كلمتك

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4 شروط من الكهرباء لشراء السخانات - أخبار كلمتك

4 شروط من الكهرباء لشراء السخانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:55 مساءً -  حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة شروط للمواطنين يجب الاهتمام بها قبل شراء السخانات الكهربائية الجديدة بما يحقق أفضل جودة وأقل استهلاكًا للكهرباء.  

شروط شراء سخانات الكهرباء الأفضل كفاءة   

وتضمنت المعايير التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشراء السخانات الكهربائية كالتالي:  

  • يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.
  • النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.
  • اختيار افضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.
  • شراء سخان كهربائي عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة إرشادات للمواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع للتعامل مع العدادات.

نصائح الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع 

وتضمنت النصائح التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

▪️التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادى حتى يستفيد المشترك من خاصية الوقت الصديق أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك.

▪️وضع الكارت فى العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.
▪️إستلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن. 
▪️وضع الشحنة بالعدادات مسبقة الدفع والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

ظهور كلمات غير مفهومة علي شاشة العدادات

▪️في حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ - erro التى تظهر بالعدادوتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة. 
▪️ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.
▪️عدم فتح غطاء روزتة العداد ( أطراف التوصيل ) لتجنب الغرامة المالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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