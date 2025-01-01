في بداية 2025، حركة تنقلات موسعة لضخ دماء جديدة بهيئة الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:55 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحمل القرار رقم (1) لسنة 2025.

حركة تنقلات موسعة بهيئة الرعاية الصحية

ووفق للقرار الصادر للحركة الموسعة يُجدد تكليف الدكتور جمال رطبة، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، ويُكلف الدكتور مصطفي شعبان، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وتكليف الدكتور أيمن رخا، بتيسير أعمال رئيس إقليم القناة إلى جانب تجديد تكليفه كمديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور محمد نشأت، رئيسًا لإقليم جنوب الصعيد، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة يٌجدد تكليف اللواء مهندس (ق م بالمعاش) شريف بلال، كمساعد للمدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، بجانب عمله كمدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتورة مروة موافي، كمساعد للمدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية، بجانب عملها كمديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية للثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

تكليف 4 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة

وشملت الحركة تكليف 4 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة وهم، الدكتور أحمد محمد السيد البرعي، للشئون الفنية والمتابعة، وذلك بجانب تكليفه بتيسير أعمال مدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، لشئون تهيئة المنشآت العلاجية، وذلك بجانب تكليفها بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور محمد سامي حامد، لشئون التشغيل وتنمية الموارد، بجانب تيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد سعيد محمد السنافيري لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية.

وشملت أيضًا، تكليف عددًا من مدراء العموم في الإدارات المختلفة، وهم الدكتور أحمد سعيد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام الشناوي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتور محمود الشحات، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة أسماء سلمان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المتعاملين، الأستاذ محمد محمود إبراهيم، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتورة مروة طه عبد الرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، الدكتورة نهى الصناديدي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، الدكتور مصطفى صبري، كمدير عام للإدارة العامة للشئون المالية، الصيدلي وائل عمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور حاتم رمضان عدلان، مديرًا عامًا الإدارة العامة للإدارة الفندقية.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور محمود الديب، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة هبة عويضة، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الصيدلانية مي المليجي، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تكليف الدكتور محمد بدر، بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة تم تكليف الدكتور أحمد حسن محمد، كمديرًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد جمال شعبان، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور علي رفعت خبير، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد حسن شفيق، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور محمد عبد الهادي حافظ، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة أسوان.

وطبقًا للحركة، تم تكليف الأستاذ خالد سيد أحمد، نائبًا لرئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي لشئون التحصيل والتدفقات النقدية، الصيدلانية شيماء عبد الله حامد، نائبًا لمدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، السيد الأستاذ حسام تاج الدين محمود، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الأستاذ خالد أنصاري حسين، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية للعمليات، الدكتورة إنجي غنيم، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور صلاح متولي، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للتميز التشغيلي، والدكتورة رضوى إمام، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للصحة السكانية، وذلك لمدة عام، وبجانب عملهم الأصلي.

وتكليف 6 نواب لمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات وهم الدكتورة نهى الدغيدي، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، الدكتور أحمد حماد أحمد، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور محمد جبريل، نائبًا لمدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد صبري الملاح، نائبًا لمدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور أحمد عبد الرحمن إبراهيم، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم، نائبًا لمدير فرع الهيئة بأسوان، وذلك لمدة عام.

كما تم تجديد تكليف الدكتور حسين جمال الدين الحسيني، كمديرًا لمجمع الشفاء الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، الدكتور محمد عبد الباسط العقبي، كمديرًا لمجمع الأقصر الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد خالد عبد الحميد، كمديرًا مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، العميد طبيب (ق م بالمعاش) محمد نبيل عبد السلام، مديرًا لمجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، لمدة عام.

إضافة إلى تجديد تكليف عددًا من مدراء الإدارات لمدة عام وهم، الصيدلانية إيريني رمزي فرج، كمديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، المهندس محمد طاهر، كمديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، الأستاذ حسام تاج الدين محمود، كمديرًا لإدارة التحقيقات، الدكتور محمد عبد الجواد محمود، كمديرًا لإدارة القضايا والتظلمات، الدكتور السعيد عبد الناصر، كمديرًا لإدارة الفتوي والعقود، الدكتور صلاح متولي، كمديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة، الأستاذ خالد سيد أحمد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، الأستاذ ثروت سامي حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، الأستاذ محمود السيد عيسى، مديرًا لإدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية، الأستاذ أحمد بيومي عبد الله، مديرًا لإدارة الأصول، الأستاذ هشام سيد عبد العزيز، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، والعقيد (ق م بالمعاش) أيمن محمود عثمان، مديرًا لإدارة المخازن، والعميد المهندس (ق م بالمعاش) وليد أحمد عريف، مديرًا إدارة المشروعات الهندسية، الدكتورة إنجي غنيم، مديرًا لإدارة إدارة تنمية المواهب، الأستاذ شادي صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، الأستاذ خالد أنصاري، مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية.

وطبقًا للحركة، تم تكليف الدكتور محمد سعيد السنافيري، بتيسير أعمال مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، الأستاذ عبد الرحمن سالم، بتيسير أعمال مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتورة نجلاء مرشدي، بتيسير أعمال مدير إدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية، الدكتورة رضوي إمام، بتيسير أعمال إدارة مراكز طب الأسرة، الدكتور مجدي حسن حسين، بتيسير أعمال مدير إدارة المراكز المتخصصة، الدكتورة يارا أحمد كامل، بتيسير أعمال مدير إدارة الرعاية الثانوية، الصيدلي مهند عاطف، بتيسير أعمال مدير إدارة الدراسات والبحوث، الدكتورة بسنت محمد حاتم، بتيسير أعمال مدير إدارة التدريب والتطوير، الأستاذ هاشم كمال هاشم راشد، بتيسير أعمال مدير إدارة الخدمات الداخلية، المهندس أحمد حسن عبد الهادي، بتيسير أعمال مدير إدارة الهندسة الطبية، الصيدلانية لمياء أحمد الشلق، بتيسير أعمال مدير إدارة التطوير المؤسسي، الدكتورة مها صفوت أمين، بتيسير أعمال مدير إدارة التطبيقات والنظم، الدكتورة هبة عبد العزيز عبد الفتاح بتيسير أعمال مدير إدارة الإحصاء والتقارير، وتكليف الدكتور محمد صلاح الدين عبد السلام بالقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الرعاية الثالثية

ووفقًا للحركة الموسعة، تم تجديد تكليف 11 مستشار لمباشرة المهام الاستشارية، لمدة عام، مع عدم تحمل الهيئة أية أعباء مالية نظير قيامهم بالمهام الاستشارية، وهم، الأستاذ الدكتور فريد محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية، الأستاذ الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، الدكتور أحمد حنفي، مستشارًا لرئيس الهيئة للتميز الإكلينيكي، الدكتور مصطفي غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي المؤسسي، الدكتور طارق الحصري، مستشارًا رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، الدكتور مجدي بكر مستشارًا رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور جمال رطبة، مستشارًا رئيس الهيئة للدراسات المالية والإكتوارية، الدكتور شريف كمال، مستشارًا لرئيس الهيئة لشئون الصيدلة، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشارًا لرئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، اللواء مهندس (ق م بالمعاش) هشام شندي، مستشارًا لرئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الأستاذة الدكتورة منى أحمد قدري، مستشار رئيس الهيئة لشئون التعاون الأكاديمي المحلي والدولي.

وتكليف مستشارين جدد وهم الصيدلي وائل عمران مستشارًا لرئيس الهيئة لشئون الإمداد، الدكتور مؤمن الدسوقي عشماوي مستشارًا لرئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حركة التنقلات والتكليفات الجديدة تستند إلى معايير التقييم العادل والالتزام بتحقيق المستهدفات، وأشار إلى أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الشابة، مما يعكس رؤية الهيئة لتأهيل جيل جديد من القيادات.

وأضاف: أن الحركة شملت تعيين مساعدين لمديري العموم، بهدف دعم منظومة العمل وضمان استدامة التطوير المؤسسي، بما يسهم في إعداد الصف الثاني والثالث من الكوادر القيادية، وفق رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

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