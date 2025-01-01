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أحمد أمين يحارب الاحتلال في مسلسله الجديد "النُص" - أخبار كلمتك

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أحمد أمين يحارب الاحتلال في مسلسله الجديد "النُص" - أخبار كلمتك

أحمد أمين يحارب الاحتلال في مسلسله الجديد "النُص" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:00 صباحاً -  

 

يواصل الفنان احمد أمين تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "النص" المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الديكور القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل مسلسل النص


ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة، بمشاركة بعض الاعضاء، إلي أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

 

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

 

مسلسل النص 

والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

مسلسل الصفارة

يذكر أن الفنان أحمد أمين  قدم في شهر رمضان 2023 مسلسل “الصفارة”، والذي شارك في بطولته طه الدسوقي وحاتم صلاح وآية سماحة وإنعام سالوسة ومحمود البزاوي وسيناريو وحوار أحمد أمين ومحمود عزت وإخراج علاء إسماعيل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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