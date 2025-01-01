الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جدول الإجازات الرسمية في عام 2025 - أخبار كلمتك

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:55 صباحاً - مع بداية العام الجديد 2025 يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات  عن جدول الإجازات الرسمية في العام 2025.

 

وخلال السطور التالية تستعرض  "كلمتك " جدول الإجازات الرسمية في العام 2025.

 

 

 جدول الإجازات الرسمية في العام 2025

 

وحول جدول الإجازات الرسمية في العام 2025، كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد ما يلي:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

 

 

 

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

الإجازات المرضية للموظفين 

 

 

 جدول الإجازات الرسمية في العام 2025، وهناك إجازات المرضية يتم الحصول عليها عن طريق القومسيون الطبي كالتالي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

 

 

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

 

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

جدول الإجازات الرسمية في العام 2025، كلمتك

إجازة مرضية استثنائية


إجازة مرضية استثنائية بأجر قيمته 75%  وشملت ما يلي:

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.


- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عامًا، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها 3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

- إذا استمر الموظف مصابًا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي إنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

 

- إذا استمر الموظف المريض مصابًا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضًا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق