«التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين - أخبار كلمتك

«التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

ميرنا نور الدين حبيبة أحمد العوضي في "فهد البطل" برمضان 2025 - أخبار كلمتك

ميرنا نور الدين حبيبة أحمد العوضي في "فهد البطل" برمضان 2025 - أخبار كلمتك

الليلة..عودة برنامج «مساء الأنوار» لـ مدحت شلبي على MBC - أخبار كلمتك

الليلة..عودة برنامج «مساء الأنوار» لـ مدحت شلبي على MBC - أخبار كلمتك

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة: ندرس إقامة سوق اليوم الواحد بالجمالية كل أسبوع - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة: ندرس إقامة سوق اليوم الواحد بالجمالية كل أسبوع - أخبار كلمتك

الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024 - أخبار كلمتك

الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024 - أخبار كلمتك

مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - فيلم الدشاش.. حرص الفنان محمد سعد، على توجيه رسالة لجمهوره قبل عرض فيلمه «الدشاش»، الذي من المقرر انطلاقته بدور السينما يوم 1 يناير 2025.

محمد سعد يوجه رسالة للجمهور

وجه الفنان محمد سعد رسالة لجمهوره ومتابعيه قبل عرض فيلم الدشاش عبر الحساب الرسمي للشركة المنتجة للعمل قائلاً: «مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، انتظروا (الدشاش) يوم 1 يناير في مصر وفي الكويت والإمارات والسعودية في 9 يناير».

طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الجهة المنتجة الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و 9 يناير بجميع الدول العربية».

فيلم الدشاش لمحمد سعد
فيلم الدشاش

موعد عرض فيلم الدشاش

أعلنت الشركة المنتجة موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد، والمقرر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في مصر، ثم يوم 15 يناير بجميع الدول العربية.

محمد سعد

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش لمحمد سعد
فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

اقرأ أيضاً
فرصة ذهبية لـمحمد سعد.. ماذا قالت ماجدة خير الله عن فيلم الدشاش؟

طرح البرومو التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد (فيديو)

تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب.. تفاصيل ألبوم حسام حبيب الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق