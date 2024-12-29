مشاهير العرب - قبل عرض «الدشاش».. محمد سعد يوجه رسالة للجمهور (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - فيلم الدشاش.. حرص الفنان محمد سعد، على توجيه رسالة لجمهوره قبل عرض فيلمه «الدشاش»، الذي من المقرر انطلاقته بدور السينما يوم 1 يناير 2025.

محمد سعد يوجه رسالة للجمهور

وجه الفنان محمد سعد رسالة لجمهوره ومتابعيه قبل عرض فيلم الدشاش عبر الحساب الرسمي للشركة المنتجة للعمل قائلاً: «مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، انتظروا (الدشاش) يوم 1 يناير في مصر وفي الكويت والإمارات والسعودية في 9 يناير».

طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الجهة المنتجة الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و 9 يناير بجميع الدول العربية».

موعد عرض فيلم الدشاش

أعلنت الشركة المنتجة موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد، والمقرر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في مصر، ثم يوم 15 يناير بجميع الدول العربية.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.