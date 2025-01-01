الرياضة - 09:26 - اليوم.. صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:26 صباحاً - صرف المعاشات شهر يناير 2025.. تصدرت معاشات شهر يناير 2025 محركات البحث في جوجل، لأنه من المقرر بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لـ الفئات المستحقة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

معاشات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص صرف المعاشات شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

بدأ صرف المعاشات شهر يناير 2025 لـ المواطنين اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025 المقبل.

أماكن صرف المعاشات شهر يناير 2025

وتصرف معاشات شهر يناير 2025 لـ الفئات المستحقة عن طريق الأماكن الآتية: «منافذ البريد المصرى، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة».

الحد الأدنى لـ معاشات شهر يناير 2025

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

زيادة معاشات شهر يناير 2025

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قررت رفع الحد الأقصى للمعاش لـ 11.600 جنيه بدلاً من 10.080 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

وزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.