الرياضة - 09:26 - الزيت والسكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير ‏‏2025‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:26 صباحاً - السلع التموينية لشهر يناير 2025.. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، في صرف السلع التموينية عن شهر يناير 2025، لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن، من خلال منافذ هل المعتمدة على مستوى الجمهورية.

نصيب الفرد من السلع التموينية

ومن المقرر أن يحصل كل فرد مسجل على البطاقة على حصته المقررة من السلع، وهي: زجاجة زيت 800 مللي، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، وكيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة، بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 دون أي تغيير، وفقا لما أعلنته وزارة التموين، وجاءت أسعارها كما يلي:

- سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

- سعر دقيق معبأ 1 كجم بـ 18 جنيهًا.

- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

- سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سعر فول معبأ 500 جم بـ 9 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

- مسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

- سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا بـ 7 جنيهات.

- سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بـ 25 جنيهًا.

- سعر صابون تواليت 125جم بـ 7.50 جنيه.

- بلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

- سعر لبن جاف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

- سعر خل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

- سجل سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

- سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

- سعر مكرونة 800 جم بـ 15.5 جنيه.

- سعر صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

- سعر مكرونة 400 جم بـ 7.75 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيهًا.

- سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم بـ 3 جنيهات.

- سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز سادة بـ جنيه ونصف.

- سعر حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 4 جنيهات.

- بلغ سعر بسكويت يويوز ويفر بـ 2.75 جنيه.

- سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بـ 2.50 جنيه.

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.