الكشف عن حالة رعب في صنعاء - أخبار كلمتك

أكد المحلل العسكري والاستراتيجي جميل المعمري أن جماعة الحوثي تعيش حالة من الرعب والفزع جراء الغارات الجوية المكثفة والضربات الموجعة التي تستهدف مواقعها العسكرية ومخازن أسلحتها.

وقال المعمري في تصريح إن "فرار قيادات الحوثي وتخفي عائلاتهم يعد دليلاً قاطعاً على حالة الانهيار التي تعيشها الميليشيا". وأضاف أن "هذه الضربات المتواصلة قد أثرت بشكل كبير على قدرة الحوثيين على شن الهجمات، وزعزعت استقرارهم".

وأوضح المعمري أن "الضربات تستهدف بشكل مباشر البنية التحتية العسكرية للحوثيين، مما يقلل من قدرتهم على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار المحلل إلى أن "هذه التطورات الإيجابية تأتي نتيجة للتنسيق والتعاون بين الدول الصديقة والشقيقة في مكافحة الإرهاب".

ودعا المعمري المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الشرعية اليمنية، وتقديم كل ما يلزم للقضاء على تهديد الحوثيين.

