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الكشف عن حالة رعب في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن حالة رعب في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة رعب في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد المحلل العسكري والاستراتيجي جميل المعمري أن جماعة الحوثي تعيش حالة من الرعب والفزع جراء الغارات الجوية المكثفة والضربات الموجعة التي تستهدف مواقعها العسكرية ومخازن أسلحتها.

وقال المعمري في تصريح إن "فرار قيادات الحوثي وتخفي عائلاتهم يعد دليلاً قاطعاً على حالة الانهيار التي تعيشها الميليشيا". وأضاف أن "هذه الضربات المتواصلة قد أثرت بشكل كبير على قدرة الحوثيين على شن الهجمات، وزعزعت استقرارهم".

وأوضح المعمري أن "الضربات تستهدف بشكل مباشر البنية التحتية العسكرية للحوثيين، مما يقلل من قدرتهم على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار المحلل إلى أن "هذه التطورات الإيجابية تأتي نتيجة للتنسيق والتعاون بين الدول الصديقة والشقيقة في مكافحة الإرهاب".

ودعا المعمري المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الشرعية اليمنية، وتقديم كل ما يلزم للقضاء على تهديد الحوثيين.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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