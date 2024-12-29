حالة الطقس في الإسكندرية.. نوة عيد الميلاد تنشر البرد في عروس البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - حالة الطقس في الإسكندرية.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، تزامنًا مع نوة عيد الميلاد التي تضرب السواحل الساحلية.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقعت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، حيث يسود طقس بارد نهارًا على والسواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الإسكندرية

تسببت نوة عيد الميلاد بحدوث اضطرابات في حالة الطقس في الإسكندرية، مع نشاط رياح وصقيع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 10 درجات مئوية.

تسجل نوة عيد الميلاد هطول أمطار غزيرة وارتفاعًا في الأمواج، ما قد يؤدي إلى تعطل حركة الملاحة البحرية وظهور بعض المشاكل في الصيد، كما تتسبب هذه النوة في انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.

نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

تعرضت الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، تزامنا مع نوة عيد الميلاد، دون تأثير على حركة سير المشاة والسيارات، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي.

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

ويصاحب نوة عيد الميلاد هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والإسكندرية، لتتعرض مناطق متفرقة لتساقط الثلوج وحبات البرد.

نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، متوقعة استمرار هطول الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المدينة الساحلية.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ، في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني في الشارع، على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

نوة عيد الميلاد

ويذكر أن نوة عيد الميلاد ضربت البحر المتوسط، والسواحل الشمالية مبكرًا عن موعدها بـ48 ساعة، حيث كان من المفترض أن تأتي يوم 28 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية.